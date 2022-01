Théâtre : Stationnement alterné L’Ancre des Mots, 1 janvier 2020, Erquy.

Théâtre : Stationnement alterné

L’Ancre des Mots, le mercredi 1 janvier 2020 à 00:30

La troupe des **Calamars endiablés** jouera au profit des **Sauveteurs en mer d’Erquy (SNSM)**, un partenariat qu’elle partage depuis de nombreuses années. Jean Martin, chauffeur de taxi, est un homme comme tout le monde. Sauf qu’il est marié à deux femmes et qu’il a deux foyers : l’un à Ivry, l’autre à Montreuil. Entre déplacements et horaires variables, il jongle parfaitement avec son emploi du temps surchargé, jusqu’au jour où, à la faveur d’un accident de la route, son double jeu est en passe d’être découvert par deux inspecteurs de police. Il s’emploie alors à tout faire pour ne pas dévoiler le pot aux roses, aidé dans son effort par son voisin, complice malgré lui des événements rocambolesques qui s’enchaînent en cascade. Une comédie de Ray Cooney en deux actes « Stationnement alterné » dans une mise en scène d’Yvan Mahé de la troupe d’Yvias. L’auteur y maîtrise à la perfection les ressorts de l’âme humaine, dans un pur comique de situation. Entrée 7 €, gratuit moins de 12 ans, à l’Ancre des Mots. _Spectacle initialement programmé début janvier à Erquy et reporté pour cause de covid-19._

Entrée 7 €, gratuit moins de 12 ans

une pièce des Calamars endiablés, au profit de la SNSM

L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy Côtes d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-01-01T00:30:00 2020-01-01T01:00:00