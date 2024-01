Théâtre : stage découverte Enfants/Ados Briare, lundi 26 février 2024.

Théâtre : stage découverte Enfants/Ados Briare Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-02-26 09:30:00

fin : 2024-03-01 12:30:00

Les jeunes de 7 à 14 ans peuvent participer à un stage au Théâtre de l’Escabeau du 26 février au 1er mars qui sera encadré par Aurélien Tortiller. Pour toute inscription, contactez le 02 38 37 01 15.

A L’Escabeau, on joue la comédie, on fait du théâtre, mais on partage aussi son savoir, on transmet sa bonne humeur et on apprend à laisser aller ses émotions. Sur le temps des vacances scolaires, des stages sont proposés aux enfants de 7 à 14 ans. Des moments privilégiés où les jeunes découvrent la pratique du théâtre avec des intervenants issus de tous horizons, de compagnies locales ou plus lointaines. Une

restitution où sont conviés les proches des comédiens en herbe a lieu le dernier jour du stage. Aurélien Tortiller encadre ce stage. Pour toute inscription, vous pouvez contacter le 02 38 37 01 15.

Lieu-dit Rivotte

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire contact@theatre-escabeau.com



Mise à jour le 2024-01-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX