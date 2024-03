Théâtre « Stabat Mater Furiosa » Tadam Théâtre Le Havre, vendredi 22 mars 2024.

Théâtre « Stabat Mater Furiosa » Tadam Théâtre Le Havre Seine-Maritime

Dans « Stabat Mater Furiosa », l’auteur Jean-Pierre Siméon pousse un cri. Et pour cela, il se sert de la voix d’une femme, à la fois mère, femme, soeur et fille. Les paroles sont dures, mais on les écoute, on s’en imprègne et on voudrait qu’elles nous servent de leçon.

Dans « Stabat Mater Furiosa », l’auteur Jean-Pierre Siméon pousse un cri. Et pour cela, il se sert de la voix d’une femme, à la fois mère, femme, soeur et fille. Les paroles sont dures, mais on les écoute, on s’en imprègne et on voudrait qu’elles nous servent de leçon. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

Tadam Théâtre 60 Rue Michelet

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Théâtre « Stabat Mater Furiosa » Le Havre a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie