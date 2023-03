« Saint-Exupéry, volé au ciel » Théâtre Splendor, Aoste Aoste Catégorie d’Évènement: Aoste

« Saint-Exupéry, volé au ciel » Théâtre Splendor, Aoste, 20 mars 2023, Aoste. « Saint-Exupéry, volé au ciel » Lundi 20 mars, 20h30 Théâtre Splendor, Aoste Entrée libre Antoine de Saint-Exupéry disparaît mystérieusement, en Méditerranée, le 31 juillet 1944. En 1998, un pêcheur marseillais remonte la gourmette de l’aviateur, dans ses filets. La Compagnie Hussard de Minuit explore l’énigme biographique et artistique d’un être exceptionnel. Entre enquête historique, témoignage littéraire et fiction, le travail d’écriture vise, par touches impressionnistes, à rendre compte de la trajectoire littéralement fabuleuse d’Antoine de Saint- Exupéry.

Dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023. Théâtre Splendor, Aoste Rue Festaz 82 Aoste 11100 Papet dessus Vallée d’Aoste Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

