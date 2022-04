Théâtre spectacles Teichois des enfants Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich

Théâtre spectacles Teichois des enfants Le Teich, 25 juin 2022, Le Teich. Théâtre spectacles Teichois des enfants place du souvenir Salle publique Le Teich

2022-06-25 20:30:00 – 2022-06-25 22:30:00 place du souvenir Salle publique

Le Teich Gironde EUR 10 10 Spectacle donné par les élèves de l’Ecole de théâtre. Spectacle donné par les élèves de l’Ecole de théâtre. +33 6 08 81 42 71 Spectacle donné par les élèves de l’Ecole de théâtre. place du souvenir Salle publique Le Teich

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Teich Autres Lieu Le Teich Adresse place du souvenir Salle publique Ville Le Teich lieuville place du souvenir Salle publique Le Teich Departement Gironde

Le Teich Le Teich Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-teich/

Théâtre spectacles Teichois des enfants Le Teich 2022-06-25 was last modified: by Théâtre spectacles Teichois des enfants Le Teich Le Teich 25 juin 2022 Gironde Le Teich

Le Teich Gironde