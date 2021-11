Théâtre spectacle Un cœur simple Vesoul, 5 décembre 2021, Vesoul.

Théâtre spectacle Un cœur simple Vesoul

2021-12-05 – 2021-12-05

Vesoul Haute-Saône

Un cœur simple d’après Gustave FLAUBERT

Théâtre Spectacle Tout public

Nomination MOLIERE 2019 (seule en scène)

Adaptation et Interprétation : Isabelle Andréani

Mise en scène Xavier Lemaire MOLIERE du meilleur spectacle public 2015 « Les coquelicots des tranchées »

Scénographie Caroline Mexme

Régie Rodrigue Louisar

Production Compagnie LES LARRONS

Un coeur simple de Gustave Flaubert, l’histoire de Félicité, une servante au XIXe siècle, Isabelle Andréani l’incarne avec toute la force émotionnelle et lumineuse qu’on lui connait. Xavier Lemaire l’accompagne dans une mise en scène fluide et charnelle. Une plongée saisissante dans la France rurale du XIXe siècle, portée par une comédienne rare, bouleversante.

« Remarquable! » L’HUMANITE

« A ne pas manquer! » TELERAMA

« Magnifique! » THEATRAL MAGAZINE

Tarif Plein (hors abonnement) 20 € – Tarif réduit 15€ (étudiant/lycéen/demandeur d’emploi, MGEN) Offres d’abonnement disponibles sur l’ensemble de la programmation ( nous consulter)

lacompagniebacchus@gmail.com +33 3 63 35 70 78

Un cœur simple d’après Gustave FLAUBERT

Théâtre Spectacle Tout public

Nomination MOLIERE 2019 (seule en scène)

Adaptation et Interprétation : Isabelle Andréani

Mise en scène Xavier Lemaire MOLIERE du meilleur spectacle public 2015 « Les coquelicots des tranchées »

Scénographie Caroline Mexme

Régie Rodrigue Louisar

Production Compagnie LES LARRONS

Un coeur simple de Gustave Flaubert, l’histoire de Félicité, une servante au XIXe siècle, Isabelle Andréani l’incarne avec toute la force émotionnelle et lumineuse qu’on lui connait. Xavier Lemaire l’accompagne dans une mise en scène fluide et charnelle. Une plongée saisissante dans la France rurale du XIXe siècle, portée par une comédienne rare, bouleversante.

« Remarquable! » L’HUMANITE

« A ne pas manquer! » TELERAMA

« Magnifique! » THEATRAL MAGAZINE

Tarif Plein (hors abonnement) 20 € – Tarif réduit 15€ (étudiant/lycéen/demandeur d’emploi, MGEN) Offres d’abonnement disponibles sur l’ensemble de la programmation ( nous consulter)

Vesoul

dernière mise à jour : 2021-11-23 par