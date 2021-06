Saint-Lunaire Saint-Lunaire 35800, Saint-Lunaire Théâtre : spectacle jeune public, ateliers et présentation du festival La Fourberie en scènes Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: 35800

Spectacle et ateliers théâtre pour les enfants suivi de la soirée de présentation du festival de la Fourberie en scènes. Le 19 juin à 14H30 atelier théâtre pour les enfants avec Théâtre of Saint-Lunaire. A 16h, dans la salle de cinéma Jean Rochefort, sera donnée une représentation du « Roi des Concombres », spectacle jeune public, précédé et suivi d'ateliers théâtre pour les enfants animés par Théâtre of Saint Lunaire et La Passée Production. A 20h, soirée de présentation du festival : extraits de pièces, extraits vidéos de spectacles, présentation d'artistes, mini exposition, annonce des résultats du concours d'affiche… Ces manifestations sont gratuites ainsi que les ateliers. Pré-reservation conseillée : lapasseeproduction@gmail.com ou 0675649125 L'équipe du festival. Le samedi 19 juin 2021 – A partir de 14h – Centre culturel Jean Rochefort

