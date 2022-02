Théâtre – Spectacle d’impro “Nos vies” Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize 6 EUR SPECTACLE D’IMPRO “NOS VIES”

Organisé par le comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize, avec Aline et Compagnie

Samedi 19 mars 2022 à 20h30, Espace Colonica de Coulonges sur l’Autize

Un spectacle d’1h15 où le comédien Igor Potoczny crée une histoire à partir des vies du public

Tarifs : 13€ +15 ans, 6€ -15 ans, assiette gourmande offerte à la fin du spectacle

