2022-06-15 20:30:00 – 2022-06-18

Sélestat Bas-Rhin EUR Derniers rendez-vous de la saison, le spectacle des improvisateurs est l'occasion pour les participants de présenter le fruit mené sur l'année scolaire. Bienvenue dans l'univers de l'improvisation ou rien n'est écrit à l'avance. Avec la complicité des spectateurs et menés par Flavien Reppert, ils se lancent sur les planches. Sous la forme de performances, les improvisateurs vous embarquent dans des situations improbables et cocasses !

