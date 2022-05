Théâtre – Sous contrôle, 22 mai 2022, .

Théâtre – Sous contrôle

2022-05-22 – 2022-05-22

EUR Théâtre: “Sous contrôle”, proposé par l’ association du Théâtre du Bocage.

Des interrogateurs, des surveillants, un gouverneur omniprésent et une population déboussolée et parano… Drôle et inspirant!

Théâtre: “Sous contrôle”, proposé par l’ association du Théâtre du Bocage.

Des interrogateurs, des surveillants, un gouverneur omniprésent et une population déboussolée et parano… Drôle et inspirant!

Théâtre: “Sous contrôle”, proposé par l’ association du Théâtre du Bocage.

Des interrogateurs, des surveillants, un gouverneur omniprésent et une population déboussolée et parano… Drôle et inspirant!

non-communiqué

dernière mise à jour : 2022-04-07 par