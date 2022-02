Théâtre « Sources » à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron, 8 mai 2022, Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron.

EUR Enquête déambulatoire autour d’un secret de famille d’après « Demain, dès l’aube, je partirai » de Anne-Christine Tinel.

A plus de 40 ans, Violette découvre que son père n’est pas son géniteur. Comme les parents ne dissipent pas le mystère de sa naissance, elle va, accompagnée de sa soeur cadette, enquêter d’elle-même.

Le spectacle prend la forme d’une déambulation dans la ville, sur les pas des deux soeurs. Les comédiens s’emparent de la rue comme s’il s’agissait d’un écran de cinéma. Muni de casques audio, le public entre dans le film grandeur nature et partage, au chuchotement près, les tourments d’une fratrie en quête de s’affanchir du poids de son héritage. Véritable road-trip dans les rues de la ville, Sources interroge les liens familiaux, la transmission, le désir de savoir qui l’on est et d’où l’on vient.

Spectacle proposé dans le cadre de la Saison Culturelle de la mairie de Sévérac d’Aveyron.ATTENTION : jauge limitée, pensez à réserver.

Tout public à partir de 12 ans. Durée : 55 mn.

Tarif dès 12 ans : 10 €

Tarif enfant de moins de 6 à 11 ans : 5 €.

Humani Théâtre

Auteur: Anne-Christine Tinel

Mise en scène : Marine Arnault

Avec Thierry Capozza, Laurent Dupuy, Anna Liabeuf, Claude Maurice, Claire Schumm

www.humanitheatre.fr

