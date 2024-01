Chœur des amants Théâtre Sorano Toulouse, mardi 27 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T20:00:00+01:00 – 2024-02-27T20:45:00+01:00

Fin : 2024-02-29T21:00:00+01:00 – 2024-02-29T21:45:00+01:00

Une ode saisissante à la vie et au jeu

Un récit exalVingt ans après l’avoir écrite et montée, Tiago Rodrigues, artiste portugais majeur et nouveau directeur du Festival d’Avignon, recrée sa première pièce un récit exalté qui entremêle les voix de deux amants confrontés à une situation extrême, la perte possible de l’autre.

Un récit lyrique et polyphonique

Chœur des amants porte ce qui constitue la force littéraire de l’auteur et sa singularité : un dépouillement qui laisse toute la place à l’interprète, au texte et à la musicalité du langage. Les paroles fusent à une vitesse vertigineuse, portées par une urgence qui se lit jusque dans l’écriture de la course effrénée vers l’hôpital, le souffle court. Tiago Rodrigues enrichit l’œuvre initiale d’un quatrième chant, plus lyrique on y retrouve le couple treize ans plus tard, leurs regrets et leurs souvenirs, leur peur intacte du temps qui passe et leur nouveau rapport au monde. La virtuosité des deux interprètes en fait un écrin de douceur, une célébration troublante de l’amour et du théâtre, d’une beauté profonde.

N’oubliez pas le carnet de 6 tickets (102 €), le pass intégral jeune (72 €), l’abonnement (330 €)

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Haut lieu de création depuis près de 60 ans, le théâtre Sorano propose par sa programmation de croiser de grandes œuvres (revisitées) du répertoire et des écritures contemporaines. Il développe également de nombreux partenariats à l'échelle locale et dans la France entière.

