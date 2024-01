Dans ma chambre #2 Théâtre Sorano Toulouse, mercredi 14 février 2024.

Dans ma chambre #2 Créer un club de lancer de couteaux à Marseille ? Quelle drôle d’idée ! C’est le point de départ de ce beau projet. 14 et 15 février Théâtre Sorano 14 € à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T20:00:00+01:00 – 2024-02-14T20:45:00+01:00

Fin : 2024-02-15T20:00:00+01:00 – 2024-02-15T20:45:00+01:00

Performance entre théâtre et cirque pleine d’humour

Faute de local adéquat, le comédien Arnaud Saury et le circassien Édouard Peurichard offrent une performance entre théâtre et cirque pleine d’humour qui se joue des limites des corps dans l’intimité d’une chambre.

Acrobaties et lancers de couteaux

Une échelle, une planche, quelques lames bien tranchantes et des rondins de bois c’est ce qu’il faut à ce binôme pour réussir ses exploits. Entre acrobaties, corps à corps, paroles et lancers de couteaux, le duo tisse une complicité qui se construit sur le fil ténu d’une confiance naissante. Qu’est-ce que le lien ? Équilibre et risques sont au cœur du spectacle pour y répondre et dessiner une histoire d’amitié, qui, même à couteaux tirés, tape dans le mille !

Rencontre et le partage entre deux pratiques artistiques

Dans ma chambre #2 (seconde couche) repose sur la rencontre et le partage entre deux pratiques artistiques un principe de transdisciplinarité cher à Mathieu Ma Fille Foundation.

Conception du collectif MMFF (mathieumafillefoundation)

Édouard Peurichard : Artiste de cirque

Arnaud Saury : comédien

Spectacle présenté en complicité avec La Grainerie.

N’oubliez pas le carnet de 6 tickets (102 €), le pass intégral jeune (72 €), l’abonnement (330 €)

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 32 09 32 35 https://theatre-sorano.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 32 09 32 35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-sorano.fr »}] Haut lieu de création depuis près de 60 ans, le théâtre Sorano propose par sa programmation de croiser de grandes œuvres (revisitées) du répertoire et des écritures contemporaines. Il développe également de nombreux partenariats à l’échelle locale et dans la France entière. Métro ligne B station Carmes ou Palais de Justice. Tramway ligne T1 ou T2 – arrêt Palais de Justice