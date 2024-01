Encore plus, partout, tout le temps Théâtre Sorano Toulouse, mardi 6 février 2024.

Encore plus, partout, tout le temps Une création théâtrale de la compagnie L’Avantage du doute, spécialiste des aventures collectives joyeusement méta-théâtrales. 6 8 février Théâtre Sorano 14 € à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T20:00:00+01:00 – 2024-02-06T21:45:00+01:00

Fin : 2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T21:45:00+01:00

Spectacle burlesque et décalé

Le collectif L’Avantage du doute investit ici le terrain de l’écologie, du développement durable, du catastrophisme ambiant… et dissèque nos habitudes, à toutes les strates de la société, avec discernement, humour et beaucoup d’autocritique !

Il y aura un gros ours blanc atteint de solastalgie et sa banquise qui fond avec lui, des femmes fatales dévastées et des déesses inquiétantes, des œufs bio du Limousin, une tempête filiale destructrice et un couple de néo-ruraux installés au pied d’une allée de colonnes gréco-romaines en ruine, avec récupérateur d’eau de pluie et compost…

Cinq voix

En glissant de tableau en tableau, du plus burlesque au plus réaliste, ils entretiennent une conversation à cinq voix, jusqu’à ce que peu à peu les membres féminins du collectif se rebellent contre le spectacle même et tissent des liens bienvenus entre lutte pour la planète et lutte contre le modèle patriarcal !

Une création de L’Avantage du Doute

Avec Mélanie Bestel, Judith Davis ou Servane Ducorps (en alternance), Claire Dumas, Nadir Legrand et Maxence Tual

Pensez au carnet de 6 tickets (102€, soit 17 €), les tarifs adhérents, pass intégral jeune (72 €), abonnement (330 €)

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 32 09 32 35 https://theatre-sorano.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-sorano.fr/spectacles/encore-plus-partout-tout-le-temps/2024-02-06/ »}] Haut lieu de création depuis près de 60 ans, le théâtre Sorano propose par sa programmation de croiser de grandes œuvres (revisitées) du répertoire et des écritures contemporaines. Il développe également de nombreux partenariats à l’échelle locale et dans la France entière. Métro ligne B station Carmes ou Palais de Justice. Tramway ligne T1 ou T2 – arrêt Palais de Justice