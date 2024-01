Les Gratitudes – Théâtre Théâtre Sorano Toulouse, mardi 30 janvier 2024.

Perdre les mots, voici l’objet des Gratitudes. Ce récit plein de dialogues et de monologues, entre roman et théâtre, écrit par Delphine de Vigan en 2019 tourne autour d’une femme âgée qui répète que « vieillir, c’est apprendre à perdre ». Après Stallone, Fabien Gorgeart met en scène ce texte très émouvant et sensible sur la perte du langage qui pose aussi en filigrane la question de la réparation : À qui doit-on dire merci avant de mourir ?

En mots et en musique, ce spectacle sera l’expression de leurs gratitudes.

La représentation de mercredi 31 janvier à 20h sera proposée en audiodescription avec la complicité d’Accès Culture.

Mise en scène Fabien Gorgeart

D’après Les Gratitudes de Delphine de Vigan

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France