SUPERNOVA Théâtre Sorano Toulouse, 7 novembre 2023, Toulouse.

Le Théâtre Sorano vous invite à découvrir les jeunes talents d’aujourd’hui et un peu partout à travers la Ville.

Pendant trois semaines intenses et bouillonnantes s’expriment ici avec imagination, fantaisie, liberté, générosité et insolence de jeunes artistes d’aujourd’hui qui interrogent l’époque et inventent les formes de théâtre qui correspondent aux attentes de leur génération.

Au programme :

Théâtre, chantier de création, performances,

Haut lieu de création depuis près de 60 ans, le théâtre Sorano propose par sa programmation de croiser de grandes œuvres (revisitées) du répertoire et des écritures contemporaines. Il développe également de nombreux partenariats à l'échelle locale et dans la France entière.

2023-11-07T18:30:00+01:00 – 2023-11-07T22:00:00+01:00

2023-11-25T18:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00