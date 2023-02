Le bruit des arbres qui tombent Théâtre Sorano, 6 juin 2023, Toulouse.

Le bruit des arbres qui tombent 6 – 8 juin Théâtre Sorano

8€ à 22€

Le bruit des arbres est un enchaînement d’histoires.

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Palais de Justice

05 32 09 32 35 https://theatre-sorano.fr Haut lieu de création depuis près de 60 ans, le théâtre Sorano propose par sa programmation de croiser de grandes œuvres (revisitées) du répertoire et des écritures contemporaines. Il développe également de nombreux partenariats à l’échelle locale et dans la France entière.

Les spectacles de Nathalie Béasse se vivent comme des poèmes scéniques, des voyages, des traversées de paysages. Les corps, l’espace, l’objet, la couleur sont les points de départ de ses explorations plastiques et sensibles.

Le Bruit des arbres qui tombent, ce n’est pas une histoire mais un enchaînement d’histoires qui se construisent et se déconstruisent sous nos yeux avec une simplicité fascinante. Nathalie Béasse y explore les failles et les difficultés d’exister d’une humanité aux prises avec la Nature : la terre, les pierres, le souffle du vent, la pluie qui pleure sur un visage… Ils sont quatre, trois hommes et une femme (peut-être d’une même famille ?). Se dessinent des instantanés de vie qui composent sur scène de véritables tableaux vivants, drôles, organiques et sensibles. Les paroles sont rares. Pour le spectateur, c’est une palette d’émotions qui s’ouvre, allant du rire à la contemplation. Un univers singulièrement beau, glissant entre le réel et l’imaginaire.

Durée : 1h30



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T20:00:00+02:00

2023-06-08T21:30:00+02:00

©DR