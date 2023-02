Nul si découvert Théâtre Sorano, 30 mai 2023, Toulouse.

Nul si découvert 30 mai – 1 juin Théâtre Sorano

8€ à 22€

Théâtre

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

Avec l’adaptation à la scène de son premier roman, le jeune metteur en scène Valérian Guillaume nous entraîne dans le flux mental d’un être en mal d’amour, perdu dans un monde consumériste, hostile et indéchiffrable.

Il salive devant les produits alignés sur les rayons du supermarché. Il prie pour être le gagnant d’un jeu-concours organisé par une marque de nourriture mexicaine. Il adore lorsque les vigiles le palpent à l’entrée du magasin. Il se jette sur les distributeurs de friandises et les stands de dégustation. Qui est-il, ce garçon qui cherche la chaleur humaine dans les allées du centre commercial, qui sue à grosses gouttes et qui rit même quand on se moque cruellement de lui ? Qui est-il cet homme habité par une pulsion violente : il doit tout avaler, absorber jusqu’à l’excès, jusqu’au dégoût…

Pour incarner cette langue singulière et vertigineuse, il fallait bien un acteur monstre, un athlète du souffle et des langues impossibles, un acteur-théâtre tel Olivier Martin-Salvan.



