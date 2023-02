Combat de nègre et de chiens Théâtre Sorano Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Combat de nègre et de chiens Théâtre Sorano, 9 mai 2023, Toulouse. Combat de nègre et de chiens 9 – 11 mai Théâtre Sorano

8€ à 22€

Théâtre Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Palais de Justice

05 32 09 32 35 https://theatre-sorano.fr Haut lieu de création depuis près de 60 ans, le théâtre Sorano propose par sa programmation de croiser de grandes œuvres (revisitées) du répertoire et des écritures contemporaines. Il développe également de nombreux partenariats à l’échelle locale et dans la France entière. Quatre solitudes s’opposent et se déchirent dans un coin isolé du monde. Le temps d’une nuit, du crépuscule à l’aube. À l’intérieur d’une cité entourée de palissades et de miradors. Une cité, quelque part en Afrique de l’Ouest, construite pour les employés blancs d’une entreprise française. C’est là que surgit un Noir, Alboury. Il vient réclamer le corps de son frère assassiné, qu’il croit mort dans un accident de travail.

Au centre du plateau, comme un ring : mensonges, trahisons, complots, vengeance s’enchaînent. Rythmée par de vibrants face-à-face, la pièce devient le théâtre permanent des négociations. À travers cette écriture pensée comme une enquête, le verbe soulève peu à peu la vérité de chaque personnage.

Interrogations sur la violence du monde, la peur de l’autre, le poids de la souffrance… Mathieu Boisliveau du Collectif Kobal’t projette ce thriller dans un théâtre d’acteurs où les interprètes sondent, fouillent, creusent. Un théâtre où un seul pas sépare le drame de la vie, le comédien du spectateur. Durée : 2h15

