La vie invisible Théâtre Sorano, 11 avril 2023, Toulouse.

La vie invisible 11 – 13 avril Théâtre Sorano

8€ à 22€

La vie invisible écrit à partir de témoignages recueillis auprès de personnes non-voyantes.

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Palais de Justice

05 32 09 32 35 https://theatre-sorano.fr Haut lieu de création depuis près de 60 ans, le théâtre Sorano propose par sa programmation de croiser de grandes œuvres (revisitées) du répertoire et des écritures contemporaines. Il développe également de nombreux partenariats à l’échelle locale et dans la France entière.

Théâtre

F. est non-voyant depuis vingt ans suite à un accident de voiture. Il est acteur amateur et s’aventurant sur le chemin tortueux de sa mémoire sans images, il reconstitue chaque soir au plateau, avec deux acteurs professionnels, le souvenir d’un spectacle qui l’a bouleversé mais dont il ne se souvient ni du titre, ni du nom des personnages.

Au fur et à mesure, un jeu avec le public s’amorce, le maintenant en état d’alerte : enchaînant les retournements de situations, l’intrigue ne cesse de balayer les certitudes trop vite acquises et de reconfigurer ce que l’on croit voir.

Cette expérience intrigante est un des temps forts de La Vie invisible, création conçue et mise en scène par Lorraine de Sagazan et écrite par Guillaume Poix à partir de témoignages recueillis auprès de personnes non-voyantes. Ce spectacle sensible et minutieusement élaboré déjoue les idées reçues concernant la cécité pour proposer une méditation théâtrale fascinante sur les paradoxes de la perception et de la mémoire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T20:00:00+02:00

2023-04-13T21:00:00+02:00

@DR