Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée Théâtre Sorano, 4 avril 2023, Toulouse.

Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée 4 – 6 avril Théâtre Sorano

8€ à 22€

Récit sur le photographe Pierre Molinier

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Palais de Justice

05 32 09 32 35 https://theatre-sorano.fr Haut lieu de création depuis près de 60 ans, le théâtre Sorano propose par sa programmation de croiser de grandes œuvres (revisitées) du répertoire et des écritures contemporaines. Il développe également de nombreux partenariats à l’échelle locale et dans la France entière.

Recréation d’un spectacle créé en 2004, Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée… est un hommage jouissif et ludique, cru et émouvant, rebelle et joyeux au photographe Pierre Molinier (1900-1976). Cette figure proche du surréalisme se fit connaître avec ses photomontages, autoportraits travestis dans lesquels s’épanouissaient son goût de l’érotisme, son fétichisme et son amour des jambes gainées de noir. À partir d’une interview de l’artiste accordée à la fin de sa vie, Bruno Geslin et ses acteurs (à commencer par Pierre Maillet qui interprète Molinier) s’emparent avec un plaisir communicatif du récit de cet homme qui tutoyait l’ombre comme la lumière, brouillait toutes les identités et se voyait en chaman. Comme si on se trouvait dans l’atelier de Pierre Molinier, ils livrent ainsi une pièce qui mêle les images et les corps, un spectacle vif et libre, fidèle en cela à celui qui proclamait : « Notre mission sur terre est de transformer le monde en un immense bordel. »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T20:00:00+02:00

2023-04-06T21:30:00+02:00

@DR