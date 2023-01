Le rêve et la plainte Théâtre Sorano Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le rêve et la plainte Théâtre Sorano, 14 mars 2023, Toulouse. Le rêve et la plainte 14 – 16 mars Théâtre Sorano

8€ à 22€

Le rêve et la plainte est un conte bavard contemplatif. Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Palais de Justice

05 32 09 32 35 https://theatre-sorano.fr Haut lieu de création depuis près de 60 ans, le théâtre Sorano propose par sa programmation de croiser de grandes œuvres (revisitées) du répertoire et des écritures contemporaines. Il développe également de nombreux partenariats à l’échelle locale et dans la France entière. Théâtre Le théâtre de Nicole Genovèse, avec sa bienveillance, son humour ravageur et son irrévérence radicale, ne ressemble à rien de ce que l’on peut voir actuellement sur les scènes de France.

Au Petit Trianon, dans le domaine du Parc du Château de Versailles, peu de temps avant la fameuse révolution, Louis XVI, roi de France a offert une nouvelle cuisine à sa femme, la reine de France, Marie-Antoinette. C’est ici qu’ils reçoivent leurs amis pour de deviser tranquillement sur le cours des choses.

Le rêve et la plainte est un conte bavard contemplatif qui s’attache moins à des événements qu’au récit qui sont fait d’eux. Une représentation allégorique du passage du temps, de la vacuité des passions et activités humaines, une représentation de la vie fugitive, une vanité en somme.

Sous de très belles lumières. Feutrées. Crépusculaires. Avec de très beaux costumes. Régence. XVIIIe. Pour les uns. Zara. Mango. XXIe. Pour les autres. Et de très belles toiles en guise de scénographie. Peintes. En fond sonore, la viole de gambe de Sainte-Colombe, des chants d’oiseaux, les nappes envoutante de musique minimale d’Éliane Radigue…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T20:00:00+01:00

2023-03-16T22:00:00+01:00 @DR

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre Sorano Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse lieuville Théâtre Sorano Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre Sorano Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Le rêve et la plainte Théâtre Sorano 2023-03-14 was last modified: by Le rêve et la plainte Théâtre Sorano Théâtre Sorano 14 mars 2023 Théâtre Sorano Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne