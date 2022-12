Sentinelles Théâtre Sorano, 1 mars 2023, Toulouse.

Sentinelles 1 – 3 mars 2023 Théâtre Sorano

8€ à 22€

Avec ce spectacle, qui retrace l’histoire de trois prodiges du piano, Jean-François Sivadier confirme son goût pour les créations mêlant théâtre et musique.

Sentinelles retraverse une période charnière pour tout artiste, celle des années d’apprentissage, où se façonne et s’exprime le rapport secret que chacun tisse avec le monde. Mathis, Swan et Raphaël, chacun promis à une brillante carrière de soliste se rencontrent à l’adolescence et deviennent inséparables. Au terme de leur formation dans une prestigieuse école de musique, ils se présentent à un concours international de piano à l’issue duquel, pour des raisons plus ou moins mystérieuses, ils se trouveront séparés pour toujours.

Pas de piano sur ce plateau où la musique ne cesse néanmoins d’être convoquée.

Mais sur une scène crépusculaire, les trois interprètes, portés à incandescence par la direction d’acteurs magistrale, s’enflamment et se consument sous nos regards. Une réflexion fulgurante et émouvante sur l’art et l’accomplissement de l’artiste.



