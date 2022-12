Céline Théâtre Sorano, 25 janvier 2023, Toulouse.

Céline 25 – 27 janvier 2023 Théâtre Sorano

8€ à 22€

Théâtre

Théâtre Sorano, Toulouse

Haut lieu de création depuis près de 60 ans, le théâtre Sorano propose par sa programmation de croiser de grandes œuvres (revisitées) du répertoire et des écritures contemporaines. Il développe également de nombreux partenariats à l'échelle locale et dans la France entière.

Une femme arrive. On ne sait pas d’où. Elle vient de vivre… intensément. Peut-être son dernier concert… En tout cas, maintenant elle est là, devant nous. Et elle souhaite que nous nous sentions bien, là, devant elle. Sa mémoire se met à nu sous nos yeux, mais quelque chose déraille et se met à trembler. L’oubli s’invite pour laisser place à d’autres présences qui envahissent l’espace. Le show qui se prépare sera grand mais, malgré nos rires, la mort se déploie doucement devant nous.

Dans J.C. présenté la saison dernière, Juliette Navis, à travers la figure de Jean-Claude Van Damme, abordait par le rire le thème complexe de l’argent, du système monétaire et de la destruction des liens humains. Avec Céline, elle s’inspire de la figure de Céline Dion pour interroger notre rapport à la mort et à la vieillesse dans la société d‘aujourd’hui. Loin de faire de la vieillesse ici un secret honteux et un sujet interdit, il s’agit dans cette création décalée pleine d’émotion de ré-apprivoiser cette vieille amie…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T20:00:00+01:00

2023-01-27T21:30:00+01:00