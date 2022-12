Points de rupture Théâtre Sorano, 17 janvier 2023, Toulouse.

8€ à 22€

Théâtre

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

05 32 09 32 35 https://theatre-sorano.fr Haut lieu de création depuis près de 60 ans, le théâtre Sorano propose par sa programmation de croiser de grandes œuvres (revisitées) du répertoire et des écritures contemporaines. Il développe également de nombreux partenariats à l’échelle locale et dans la France entière.

Avec Points de rupture, Françoise Bloch et ses acteurs et actrices de sa compagnie Zoo Théâtre explorent ces moments où un être rompt avec le système et/ou le groupe dans lequel il est inscrit pour tracer une autre ligne.

Ils abordent ce motif à partir d’imitations, celles de situations de travail qui forment l’ordinaire historique du néolibéralisme entrepreneurial.

Entre réalité, fiction et espaces rêvés, le spectacle s’articule autour de fragments de textes fictifs, de matériaux documentaires, d’improvisations d’acteurs et de vidéos.

Mais qui sait s’ils ne devront pas à leur tour rompre avec leurs habitudes théâtrales, et larguer les amarres vers une forme inconnue pour réinventer les chemins possibles ?

Une œuvre pragmatique qui vient titiller avec humour et légèreté l’intelligence du spectateur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-17T20:00:00+01:00

2023-01-19T22:00:00+01:00

