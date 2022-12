La cachette Théâtre Sorano, 11 janvier 2023, Toulouse.

La cachette 11 – 14 janvier 2023 Théâtre Sorano

8€ à 22€

Concert hybride qui mêle musique, danse et arts plastiques

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Palais de Justice

05 32 09 32 35 https://theatre-sorano.fr Haut lieu de création depuis près de 60 ans, le théâtre Sorano propose par sa programmation de croiser de grandes œuvres (revisitées) du répertoire et des écritures contemporaines. Il développe également de nombreux partenariats à l’échelle locale et dans la France entière.

Le projet de La Cachette est né de la rencontre entre Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias et le guitariste Nicolas Lafourest.

Ce qui rassemble ce trio c’est la nécessité d’une authenticité dans la musique ; ils cherchent à créer des espaces sonores ; les chansons sont comme des mises à nu, elles doivent naître d’un état, et les personnalités de chacun portent à la scène l’émotion accompagnées par la guitare électrique, la voix, l’harmonium et la percussion.

Le moment du confinement a été l’occasion d’écrire un nouveau répertoire, et de se lancer dans l’écriture de ce concert hybride qui mêle musique, danse et arts plastiques.

Ensemble, ils explorent de nouveaux univers musicaux par le biais des pratiques fondatrices de la compagnie Baro d’evel : l’engagement du corps, de la voix et du rythme, le travail sur la matière et la transformation des espaces…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-11T20:00:00+01:00

2023-01-14T19:00:00+01:00