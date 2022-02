Théâtre sonore – Blablabla Marmande, 1 avril 2022, Marmande.

8 8 EUR Par la Compagnie Echelle 1:1. Blablabla est un solo conçu à partir d’enregistrements sonores de toutes sortes, destiné à un public de 7 à 107 ans.

Grâce au travail de collecte de l’Encyclopédie de la parole, Armelle Dousset, comédienne, danseuse et musicienne, fait se succéder une centaine de paroles aux timbres, inflexions, accents et rythmes variés.

Soutenue par un dispositif sonore, l’interprète de Blablabla, en transformant sans cesse sa voix, fait surgir une foule de personnages et donne à entendre le spectre inouï des usages et pouvoirs de la parole humaine. La composition des paroles suit les mouvements de la vie ordinaire, en tissant des fils narratifs qui traversent un grand nombre de genres, de registres et de situations.

– Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande, ou en ligne.

