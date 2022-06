Théâtre : « Songe d’une nuit d’été » Thonac Thonac Catégories d’évènement: Dordogne

Thonac

Théâtre : « Songe d’une nuit d’été » Thonac, 4 août 2022, Thonac. Théâtre : « Songe d’une nuit d’été »

Allée du Château de Losse Château de Losse Thonac Dordogne Château de Losse Allée du Château de Losse

2022-08-04 – 2022-08-04

Château de Losse Allée du Château de Losse

Thonac

Dordogne Thonac La Compagnie Les Compagnons d’Ulysse jouera en première le Songe d’une Nuit d’été. La Compagnie Les Compagnons d’Ulysse jouera en première le Songe d’une Nuit d’été. +33 6 78 18 40 90 La Compagnie Les Compagnons d’Ulysse jouera en première le Songe d’une Nuit d’été. Château de Losse

Château de Losse Allée du Château de Losse Thonac

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Thonac Autres Lieu Thonac Adresse Thonac Dordogne Château de Losse Allée du Château de Losse Ville Thonac lieuville Château de Losse Allée du Château de Losse Thonac Departement Dordogne

Thonac Thonac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thonac/

Théâtre : « Songe d’une nuit d’été » Thonac 2022-08-04 was last modified: by Théâtre : « Songe d’une nuit d’été » Thonac Thonac 4 août 2022 Allée du Château de Losse Château de Losse Thonac Dordogne

Thonac Dordogne