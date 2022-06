THÉÂTRE : « SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ », 9 juillet 2022, .

THÉÂTRE : « SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ »



2022-07-09 – 2022-07-09

6 EUR C’est avec délice que la Houlala Cie vous invitera dans les différents univers que nous propose l’écriture de Shakespeare, tantôt dans la clownerie des artisans-comédiens, le tumulte dramatique des amoureux et l’onirisme du monde des fées. À chaque monde son intrigue et sa réalité où la démesure des sentiments est le maître mot.

Ce spectacle prendra vie à la tombée de la nuit : la limite tangible entre l’imaginaire et le réel, le visible et l’invisible, le conscient et l’inconscient. Un espace-temps mystique propice aux excès, à l’aveuglement, au lâcher prise du corps, de la parole, des émotions. Le Songe d’une Nuit d’Été est une véritable aventure onirique au cœur des vers de Shakespeare.

C’est avec délice que la Houlala Cie vous invitera dans les différents univers que nous propose l’écriture de Shakespeare

C’est avec délice que la Houlala Cie vous invitera dans les différents univers que nous propose l’écriture de Shakespeare, tantôt dans la clownerie des artisans-comédiens, le tumulte dramatique des amoureux et l’onirisme du monde des fées. À chaque monde son intrigue et sa réalité où la démesure des sentiments est le maître mot.

Ce spectacle prendra vie à la tombée de la nuit : la limite tangible entre l’imaginaire et le réel, le visible et l’invisible, le conscient et l’inconscient. Un espace-temps mystique propice aux excès, à l’aveuglement, au lâcher prise du corps, de la parole, des émotions. Le Songe d’une Nuit d’Été est une véritable aventure onirique au cœur des vers de Shakespeare.

dernière mise à jour : 2022-06-20 par