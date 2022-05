THÉÂTRE SON ET LUMIÈRES “CALAMITY SHOW” Vay Vay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vay

THÉÂTRE SON ET LUMIÈRES "CALAMITY SHOW" Théâtre de Verdure Route de Marsac Vay

2022-05-03 21:30:00 – 2022-08-13 Théâtre de Verdure Route de Marsac

Vay Loire-Atlantique Fidèle à cette référence historique, le spectacle proposé par Vay Théâtre relate en deux actes, les préparatifs, les répétitions puis la première représentation d’un Calamity Show inédit. Avant la tombée de la nuit, le public découvre le décor naturel du théâtre de verdure abritant alors les coulisses du show où règne l’agitation d’une foule bigarrée. Calamity Jane, entourée des deux producteurs, assiste aux répétitions assez chaotiques de certaines scènes. Après l’entracte, le public revenu à sa place assiste, enfin, à la première représentation du pétillant Calamity Show. Chaque épisode conté par Calamity Jane est prolongé par la mise en lumière d’actions ponctuées de mélodies interprétées en direct par un petit orchestre. Plusieurs imprévus troublent le bon déroulement du show et la tonalité comique du spectacle n’est jamais démentie. Durée du spectacle : 2h30 (avec entracte)

Accès au site possible dès 19h

Bar et Restauration sur place Tout public

Tarifs : plein 14,80€ / enfant (4-11 ans) 8,80€ / groupe (à partir de 20 pers.) 12,80€ Informations et réservations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueils de Nozay, Blain et Nort sur Erdre ou sur le site internet de Vay Théâtre Théâtre de Verdure Route de Marsac Vay

