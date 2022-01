Théâtre « Sois morte et tais-toi ! » Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Théâtre « Sois morte et tais-toi ! » Niort, 26 janvier 2022, Niort. Théâtre « Sois morte et tais-toi ! » Niort

2022-01-26 – 2022-01-26

Niort Deux-Sèvres Niort EUR 8 18 Venez vous détendre devant le théâtre musical de Joachim Letarjet, qui présentera l’œuvre originale des frères Grimm : « Le Joueur de flûte ». Représentation le 26 janvier à 14h30, puis a 17h30, au Patronage Laïque.

Entrée 8 à 18 €.

Sur réservation aux 05 49 73 53 17 ou sur le site internet du Moulin du Roc. Venez vous détendre devant le théâtre musical de Joachim Letarjet, qui présentera l’œuvre originale des frères Grimm : « Le Joueur de flûte ». Représentation le 26 janvier à 14h30, puis a 17h30, au Patronage Laïque.

Entrée 8 à 18 €.

Sur réservation aux 05 49 73 53 17 ou sur le site internet du Moulin du Roc. +33 5 49 77 32 32 Venez vous détendre devant le théâtre musical de Joachim Letarjet, qui présentera l’œuvre originale des frères Grimm : « Le Joueur de flûte ». Représentation le 26 janvier à 14h30, puis a 17h30, au Patronage Laïque.

Entrée 8 à 18 €.

Sur réservation aux 05 49 73 53 17 ou sur le site internet du Moulin du Roc. Le joueur de flûte

Niort

dernière mise à jour : 2022-01-20 par OT Niort

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Ville Niort lieuville Niort

Niort Niort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/