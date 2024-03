Théâtre Soeurs Orbey, dimanche 24 mars 2024.

On ne choisit pas sa famille, on l’a subit. Et si l’on ne veut pas la subir, on s’en va. Pièce de théâtre accessible à partir de 14 ans.

Pièce de théâtre de Gérard Levoyer par la Compagnie le Sac à Puces d’Aubure avec Noémie Choulet et Elisa Jung-Duhail.

On ne choisit pas sa famille, on l’a subit. Et si l’on ne veut pas la subir, on s’en va. C’est ce qu’Annette a fait un jour elle a claqué la porte de la demeure familiale et elle est partie vivre sa vie comme elle la voulait, avec les gens qu’elle voulait ; bien ou mal c’était devenu « SA » vie.

Mais lorsqu’une mère meurt, il faut bien revenir. Et Annette revient assister aux dernières secondes de vie de sa mère et retrouver, par la même occasion, Pauline, sa soeur qu’elle n’a jamais revue depuis son départ. Difficile de renouer un dialogue dans ces conditions. Difficile d’étouffer le passé, les rancoeurs, les jalousies ; d’accepter les différences, d’éviter les jugements, la morale…

En quelques petits jours partagés dans la vieille demeure de province, Annette et Pauline vont se réapprendre, se redécouvrir, renouer des liens si fortement dénoués, se regarder, s’apaiser. EUR.

Début : 2024-03-24 18:00:00

fin : 2024-03-24 19:30:00

23 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est contact@cinemaorbey.fr

