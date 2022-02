Théâtre : « Snow Thérapie » Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Cahors Lot Cahors 8 EUR 8 28 Billetterie sur https://www.saisonculturellecahors.fr/ Avec Alex LUTZ, Julie DEPARDIEU, Ludivine de CHASTENET, David TALBOT Eva et Thomas sont venus passer leurs vacances dans une station de ski mais un évènement va fissurer leur couple.

Lors d’un déjeuner en terrasse, une avalanche a foncé droit sur eux. Moment terrifiant, finalement sans danger, puisque l’avalanche s’est arrêtée à quelques mètres d’eux.

Il n’y a aucun dommage visible, et pourtant, l’univers familial est ébranlé.

Le mal est fait, il s’est insinué, telles les particules de neige projetées par l’avalanche.

Pour Eva, Thomas a fui en sauvant son téléphone, alors qu’elle est restée pour protéger leurs enfants. Thomas a fui. Thomas les a abandonnés.

Mais Thomas n’est pas d’accord avec cette version : il n’a jamais fui, elle a rêvé.

Dès lors, leur histoire va faire du hors-piste.

Prenant à témoin un couple d'amis, otage du malaise dans lequel ils vont s'enfoncer, Thomas et Eva vont confronter leurs visions de la réalité et de la vérité. Ils vont lutter, se remettre en question, redistribuer les cartes, se réveiller.



