Théâtre / « Single Mother » : le cri d’une mère isolée ! Médiathèque Violette Leduc Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Théâtre / « Single Mother » : le cri d’une mère isolée ! Médiathèque Violette Leduc, 2 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

Dans le cadre d’une création en cours, et d’un partenariat avec la compagnie Synapses, représentation exceptionnelle d’extraits de « Single Mother », un texte écrit et interprété par Muriel Habrard, dans une mise en scène de Behi Djanati Ataï. La pièce raconte, « avec sourires et maladresses », le quotidien et les difficultés d’une mère isolée, tout en prenant « le temps de regarder le ciel, comme suspendu entre deux nuages ». « Single Mother » est le cri d’une mère isolée. C’est la chute d’une femme qui se retrouve du jour au lendemain dans une difficulté quotidienne, un changement de vie abrupt : passer d’une vie de couple avec enfant à être seule avec l’enfant. Sujet peu abordé, le thème des parents isolés souffre d’invisibilité. Aujourd’hui en France, 27% des familles sont monoparentales. Pourtant, le sujet n’est que très peu représenté dans les sphères culturelles et artistiques. Il ne s’agit pour autant pas d’une banalité, d’un fait commun qui serait trop rentré dans les mœurs pour ne pas en parler et n’aurait aucun impact sur les adultes comme sur les enfants. Parce qu’un malaise profond n’est jamais vraiment audible, « Single Mother » est un hurlement sans bruit. La pièce tente de raconter le quotidien d’une mère isolée, avec sourires et maladresses. L’intention est de prendre du recul, d’aller vers la légèreté et la distanciation. Dire la réalité, le quotidien, la difficulté telles qu’elles sont, mais aussi prendre le temps de regarder le ciel, comme suspendu entre deux nuages. Texte et interprétation : Muriel Habrard. Dramaturgie et mise en scène : Behi Djanati Ataï. Compagnie Synapses. Gratuit sur réservation à : mediatheque.violette-leduc@paris.fr Photo : David Ruellan. Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe Paris 75011

8 : Faidherbe – Chaligny (Paris) (199m) 86 : Hôpital Saint-Antoine (Nord) (Paris) (180m)

Contact : 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-violette-leduc-ex-bibliotheque-faidherbe-1724 https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?modal=admin_todo_tour Théâtre

Date complète :

2022-04-02T15:00:00+01:00_2022-04-02T16:30:00+01:00

© David Ruellan

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Violette Leduc Adresse 18 rue Faidherbe Ville Paris lieuville Médiathèque Violette Leduc Paris Departement Paris

Médiathèque Violette Leduc Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Théâtre / « Single Mother » : le cri d’une mère isolée ! Médiathèque Violette Leduc 2022-04-02 was last modified: by Théâtre / « Single Mother » : le cri d’une mère isolée ! Médiathèque Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc 2 avril 2022 Médiathèque Violette Leduc Paris Paris

Paris Paris