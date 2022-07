Théâtre « Sincère à Rien »

Théâtre « Sincère à Rien », 9 juillet 2022, . Théâtre « Sincère à Rien »



2022-07-09 21:00:00 – 2022-07-09 EUR 0 0 Chargé de comédie, est une troupe théâtrale composée de six comédiens amateurs dont trois sont des Montardonnais. Ces joyeux comédiens interpréteront « Sincère à Rien », une pièce d’Anny Lescalier. À noter que ce spectacle est proposé par l’association « Les Arts Alliés ».

Agacée par l’hypocrisie des gens, Julie défie ses parents de passer la journée sans mentir. En seront-ils capables ? Même si cela leur semble facile, pas sûr que chacun s’en sorte indemne…

Entrée libre. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

