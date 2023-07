Le fantôme du théâtre Théâtre Simone-Signoret Conflans-Sainte-Honorine, 16 septembre 2023, Conflans-Sainte-Honorine.

Le fantôme du théâtre Samedi 16 septembre, 16h00, 18h30, 21h00 Théâtre Simone-Signoret Réservation

Découvrez le théâtre Simone Signoret comme vous ne l’avez jamais vu.

Sur fond d’intrigue du Fantôme de l’opéra, entrez dans un labyrinthe improbable qui vous obligera à mener l’enquête et à trouver l’assassin d’Érik. L’occasion pour tous de découvrir le théâtre et ses espaces complètement bousculés et d’en savoir plus sur les différents arts de la régie de scène (lumière, son, plateau, vidéo) mis à contribution pour une expérience inédite.

Théâtre Simone-Signoret 12 place Auguste Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Plateau Carnot Yvelines Île-de-France 01.34.90.90.90 http://www.theatre-simone-signoret.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 90 90 90 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-simone-signoret.fr »}] En train : (SNCF) Ligne J Paris-Saint-Lazare : gare de Conflans-Sainte-Honorine (10 minutes à pied) (RATP) RER A direction Cergy-le-Haut : gare de Conflans-Fin d’Oise Par la route : sortie Saint-Germain-en-Laye puis RN 184 ; sortie Conflans-Sainte-Honorine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:15:00+02:00

2023-09-16T21:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:15:00+02:00

©Ville de Conflans-Sainte-Honorine