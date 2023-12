DISCOBOLE I compagnie & label présente Théo Girard & Pensées Rotatives @ Th. Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort Paris, 20 janvier 2024, Paris.

DISCOBOLE I compagnie & label présente Théo Girard & Pensées Rotatives @ Th. Silvia Monfort Samedi 20 janvier 2024, 20h00 Théâtre Silvia Monfort 10/20€

Le grand ensemble Pensées Rotatives du contrebassiste Théo Girard est un trio augmenté de douze invité·es. Le trio, qui est au centre de la scène, est rejoint et entouré par le public lui-même enveloppé par l’espace sonore créé par les douze soufflants invités, trompettistes et saxophonistes improvisateur·rices de haut vol.

Pour ce premier concert à Paris intra muros lors du Festival Sonore, voici la composition de l’orchestre :

Trio 30YearsFrom

Antoine Berjeaut – trompette; Théo Girard – contrebasse; Ianik Tallet – batterie

Invité·s

Trompettes : Julien Rousseau, Hector Léna–Schroll, Nicolas Souchal, Jérôme Fouquet

Sax altos : Sol Léna–Schroll, Cléa Torales, Lisa Cat-Berro, Basile Naudet

Sax ténors : Nicolas Stephan, Julien Ponvianne, Théo N’guyen Duc Long, Sigrid Afret

« Fanfares explosives, solos en torsades de cuivres pleinement libérés, attention presque agressive à un temps constamment anticipé et retenu, tendu à craquer, le tout porté par l’exaltation de participer à un de ces concerts qu’on se rappellera sa vie entière, font de Pensées rotatives un réservoir d’enthousiasmes et d’étonnements. » Louis-Julien Nicolaou – Télérama

https://youtu.be/5DhAZwzn8Ec?si=ghxEEzuKB-UO1md8

Jérémy Torres pour Discobole