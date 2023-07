Visite guidée du Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Visite guidée du Théâtre Silvia Monfort Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Théâtre Silvia Monfort Entrée gratuite sur inscription

Découvrez l’histoire et les espaces du Théâtre Silvia Monfort, établissement culturel de la Ville de Paris situé dans le 15e arrondissement, proposant une programmation contemporaine transdisciplinaire.

Avant d’accueillir un théâtre, le lieu qu’occupe le Théâtre Silvia Monfort a successivement abrité des vignes, les abattoirs de Vaugirard, un marché aux chevaux, un chapiteau de cirque…

Construit par l’architecte Claude Parent dans les années 1990, le théâtre a la forme étonnante d’une pyramide hexagonale de 23 mètres de haut donnant sur le parc Georges-Brassens.

Métro 13 Porte de Vanves, Tram 3A Brancion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Edouard Ducos