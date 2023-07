Cléa Vincent / Weekend Affair / Miel de Montagne / Braxe+ Falcon Théâtre silvain Marseille, 25 juillet 2023, Marseille.

Chaque été depuis 2012, le collectif Borderline invite ses coups de cœur musicaux dans le magnifique le théâtre Silvain. Chaque été depuis plus de 11 ans, le théâtre se remplit et déniche des pépites musicales, des ovnis, des talents confirmés et des amis… On se souvient de Chassol, Har Mar Superstar, Darkside, Kid Francescoli, Gaspard Royant, Hawa, Rive Gauche, Lewis Ofman… et de bien d’autres !

Cet été, le collectif Borderline et le Club du Son ont confié à la talentueuse Cléa Vincent le soin d’ouvrir la soirée. Elle a marqué les esprits avec ses albums Retiens mon désir (2016) et Nuits sans sommeil (2019) suivis de ses Tropi-Cléa, 1, 2 et 3. Porte-étendard de la nouvelle scène pop, on aime son énergie lumineuse et ses créations intimement liées à son clavier. Son néo-romantique nous entraîne dans un univers dansant et sensuel, parfait pour commencer la soirée sous les étoiles…

Le 1er live débutera avec Weekend Affair

Aux commandes du duo, on retrouve Cyril Debarge, lumineux compositeur dont les prouesses d’extraversion sont vite devenues la piste d’atterrissage idéale des textes mélancoliques de Louis Aguilar à l’humour parfois trop vrai, qui peint ses propres mots aux couleurs de sa voix profonde.

Forts à eux deux de belles années d’expériences dans la musique, parsemés de collaborations formatrices avec des artistes aussi divers que Yuksek, Albin de la Simone, Julien Doré, Rubin Steiner ou encore Pomme, ils n’ont rien de débutants et se placent avec leur dernier album Quand Vient la nuit en dignes héritiers d’une chanson française aussi libre qu’audacieuse.

Elle sera suivie du jeune Miel de Montagne qui célèbre en musique le charme de la vie simple, de l’amour. Au croisement entre chanson, ritournelle et excentricité musicale, il livre un premier album éponyme à la prod. électronique mâtinée de pop. Nouveau talent et future valeur sûre, à découvrir.

Pour finir, place au duo Braxe & Falcon ! Ils ont collaboré de près ou de loin avec tout ce qui compte dans l’univers de la french touch. Alan Braxe et DJ Falcon, les deux légendes incontournables de l’electro made in France s’associent en binôme pour notre plus grand bonheur. On se souvient que Falcon a travaillé avec Daft Punk sur leur album Random Access Memories en 2013, quant à Braxe, c’est lui qui a composé le tube planétaire Music Sounds Better With You de Stardust… Courrez écouter ou (ré-écouter) leur premier EP, Step By Step avant de les applaudir sur scène le 25 juillet.

Timetable

18h Open door

18h-19h45 Cléa Vincent

20h-20h45 Weekend Affair

21h-22h Miel de Montagne

22h15-23h Braxe+ Falcon

Théâtre silvain Chemin du pont de la fausse monnaie, corniche du président kennedy Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

