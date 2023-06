Marseille Jazz des cinq continents: Marcus Miller / Alfa Mist Théâtre silvain Marseille, 22 juillet 2023, Marseille.

Marseille Jazz des cinq continents: Marcus Miller / Alfa Mist Samedi 22 juillet, 20h30 Théâtre silvain 35 / 30€

Nous avons en mémoire des images d’artistes devenues indissociables d’un vêtement ou d’un

instrument. La casquette d’écolier d’Angus Young, la Blue Cap de Gene Vincent ou le Fedora visé sur la tête de Gene Kelly dans Singin in the rain ! Il en sera de même pour Marcus Miller avec son chapeau, « Pork Pie hat », à jamais vissé sur sa tête, avec sa basse en prolongement naturel de son bras. « J’aime ce chapeau parce que c’est le même que celui que portait Lester Young, c’est un chapeau be-bop ! Lorsqu’il m’a fallu poser avec pour une couverture d’album, je me suis rendu compte que je ne pourrai plus apparaître tête nue » Chapeau devenu iconique au travers du standard, Good Bye Pork Pie Hat, composé par Charles Mingus, en 1959, en hommage à Lester Young. Marcus le reprendra dans son album M2 en 2011 avec un Grammy Award à la clé !

Militant actif contre les inégalités, il sera désigné, en 2013 par l’UNESCO, Artist for Peace qui viendra récompenser son engagement de longue date. Il deviendra également porte-parole du projet : La Route de l’esclavage.

« L’histoire de l’esclavage témoigne de notre capacité à dépasser cette vicissitude. Elle nous montre

que le monde peut s’améliorer. Et que nous pouvons faire plus que simplement survivre – nous pouvons aller de l’avant » L’année 2023 marque le retour de Marcus avec, dans son bagage, son dernier album, Laid Black sorti en 2018. Le retour de l’enfant prodige sur la scène du Marseille Jazz n’est pas pour nous déplaire et le soir du 22 juillet le vent chaud du groove va souffler généreusement.

Valeur sûre de la scène britannique actuelle, le pianiste Alfa Mist cultive son propre langage, celui d’un jazz fusion introspectif qui se veut avant tout émotionnel. Comme nombre de petits garçons nés en Angleterre, Alfa Sekitoleko, issu d’une famille d’immigrés ougandais, rêvait de faire carrière comme footballeur. Plus tard, comme nombre d’adolescents ayant grandi dans les rues de l’Est londonien – dans le quartier multiculturel de Newham précisément – il tombe dans le chaudron de la scène hip-hop et grime. Il compose ses premiers couplets, dissèque les beats de ses albums préférés … et leurs samples de jazz. Le hip-hop est sa porte d’entrée vers le jazz. Alfa se laisse envoûter par la trompette de Miles Davis et se passionne également pour les musiques de films. C’est en autodidacte qu’il commence à apprendre le piano à l’âge de 17 ans. Sous le nom d’Alfa Mist, il surprend le monde du jazz avec un premier album en 2015 qui cumule plusieurs millions de vues. Avec aujourd’hui cinq albums au compteur, dont le dernier sort cette année, cet héritier de Robert Glasper cultive derrière son Fender Rhodes un univers mêlant climats mélancoliques, jazz, néo-classique, hip-hop alternatif. Avec sa complice Kaya Thomas-Dyke, multi-instrumentiste et vocaliste, Alfa Mist propose son propre langage, celui d’un jazz fusion introspectif qui se veut avant tout émotionnel.

Alfa Mist : Keys, chef d’orchestre | Jas Kayser : batterie | Kaya Thomas-Dyke : basse, voix | Jamie Leeming : guitare | Johnny Woodham : trompette

ℹ️ Infos pratiques :

Théâtre Silvain

Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie, Corniche J-F Kennedy, 13007 Marseille

Bus 83, Ligne de nuit 583 – Arrêt Fausse Monnaie

Tarif normal : 35€ – Tarif réduit : 30€ – bit.ly/MarseilleJazz2023 – Placement libre.

Théâtre silvain Chemin du pont de la fausse monnaie, corniche du président kennedy Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/MarseilleJazz2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T20:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:30:00+02:00

2023-07-22T20:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:30:00+02:00