Pour les 10 ans du Baletti au Théâtre Silvain on conserve la même recette, et pour ceux qui ne connaissent pas, le concept est simple : un lieu mythique du 7e, le théâtre de verdure en plein air à deux pas de la mer, surplombant le pont de la fausse monnaie – une soirée comme on sait faire depuis 10 ans, à la façon fête de village, ; où tout le monde se retrouve, toutes générations confondues, dans la joie, la bonne humeur et le partage – Ce rendez-vous annuel, propose à tous les habitants du coin et même à ceux d’un peu plus loin, de se rencontrer, se retrouver et souvent comme un rendez-vous incontournable, pour y échanger, discuter ou plus communément « bringuer », confortablement installé sur les gradins ou au pied de la scène dans une liesse bon-enfant. Les jeunes parents présentent leurs progénitures, les « vieux » du quartier passent y faire un tour, bon prétexte pour boire un coup, et tout le monde s’accorde à dire qu’on y passe un très bon moment… l’ambiance musicale est assurée en première partie par les talentueux artistes du Baletti qui, tout au long de l’année, vous font chanter à tue-tête sur les tubes de ces 20 (…50) dernières années.

En tête d’affiche cette année, vous aurez la chance de pouvoir chanter avec nos amis LES GIPSY KINGS pour un concert exceptionnel. On connaît toutes leurs chansons, dans le monde entier, et pour un soir seulement, ils seront au théâtre Silvain avec nous.

