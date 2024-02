Théâtre Silence, on tourne » Salle des fêtes Saint-Brieuc, samedi 17 février 2024.

Théâtre Silence, on tourne » Salle des fêtes Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Le Cercle Plaintelais organise un week-end théâtral et solidaire avec deux nouvelles représentations de Silence on tourne ! une comédie tout public, hilarante et très mouvementée de Patrick Haudecoeur.

Les bénéfices de ces représentations seront remis sous forme de dons à l’Association L’étoile dans la main de Plaintel ainsi qu’aux restos du cœur du département

Venez vous changer les idées, rire et passer un bon moment avec la troupe du cercle Plaintelais tout en faisant une bonne action. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17 22:00:00

Salle des fêtes Place du général de gaulle

Saint-Brieuc 22940 Côtes-d’Armor Bretagne

