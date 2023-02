THÉÂTRE “SILENCE ON TOURNE” – LE THÉÂTRE DES GOGANES Champigné Les Hauts-d'Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’Évènement: Les Hauts-d'Anjou

THÉÂTRE "SILENCE ON TOURNE" – LE THÉÂTRE DES GOGANES Champigné, 11 mars 2023, Les Hauts-d'Anjou

2023-03-11 – 2023-03-11

Champigné

Les Hauts-d’Anjou

Maine-et-Loire Les Hauts-d’Anjou Le Théâtre des Goganes s’associe avec Main Tendue et l’amicale des sapeurs-pompiers de Champigné pour des représentations théâtrales « Silence on tourne », Une comédie de Patrick HAUDECOEUR et de Gérald SILBEYRAS. Contact et réservations :

Le Théâtre de Gogane pour les 11,12 et 18 mars

Main tendue le 17 mars

Le théâtre des Goganes et deux associations de Champigné vous présentent leurs représentations de la pièce « Silence on tourne» au Théâtre Saint-Roland à Champigné, les weekends du 11/12 mars et 17/18/19 mars 2023. theatre.goganes@gmail.com

