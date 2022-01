Théâtre : « Si quelqu’un le demande, je n’ai jamais été là » Saint-Martin-de-Seignanx, 11 février 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

Théâtre : « Si quelqu’un le demande, je n’ai jamais été là » Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx

2022-02-11 20:30:00 – 2022-02-11 22:30:00 Salle Camiade Avenue de Barrère

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

EUR Découvrez la 2ème pièce de théâtre de l’année du programme culturel de l’association Catach.

Nathalia, Magdely et Luis, trois comédiens mexicains vont jouer, imaginer, se confronter et traverser des épreuves pour raconter la vie d’Antonieta Rivas Mercado, intellectuelle mexicaine, écrivain, féministe et mécène des arts tombée dans l’oubli. Elle s’est suicidée à la Cathédrale Notre-Dame à Paris en1931.

Qui était-elle vraiment ?

Pourquoi a-t-elle été oubliée ? Pourrons-nous répondre au pourquoi de son suicide ? Tout ce que vous allez voir a été créé entre octobre 2019 et janvier 2022. Ceci est l’histoire d’Antonietea, l’histoire d’une jeune compagnie. «Ceci est notre histoire».

RDV à 20h30. Fin de soirée 22h30.

Programme Catach 2022 en téléchargement ci-dessous.

Rémi Gallais Babin

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx

