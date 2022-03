Théâtre “Si quelqu’un le demande, je n’ai jamais été là” Hendaye, 14 avril 2022, Hendaye.

Théâtre “Si quelqu’un le demande, je n’ai jamais été là” Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye

2022-04-14 – 2022-04-14 Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

A partir de 12 ans.

80 minutes.

Par la compagnie “La machine à Pingouins”

Nathalia, Magdely et Luis, trois comédien.es mexicain.es vont jouer, imaginer, se confronter et traverser des épreuves pour raconter la vie d’Antonieta Rivas Mercado.

Qui était-elle vraiment ?

Pourquoi a-t-elle été oubliée ?

Pourrons-nous répondre au pourquoi de son suicide ?

Est-il possible de raconter une vie, de l’imaginer à partir de quelques bouts de lettres et d’un journal intime ?

Y a-t-il un lien entre elle et nous ?

Ce soir, avec votre aide, nous allons choisir celle ou celui qui va interpréter le personnage principal de notre pièce : Antonieta Rivas Mercado.

+33 5 59 48 30 49

Rémi Galais Babin

