2021-11-24 15:00:00 – 16:30:00
Salle Maringer 10 rue Parmentier
Essey-lès-Nancy 54270

Essey-lès-Nancy 54270 Essey-lès-Nancy RAMM’DAMM et la Compagnie du Poisson de Lune nous proposent 2 pièces pour le prix d’une !

Flagrant Délire : Une plongée dans les arcanes d’un commissariat de police. Cinq personnages caricaturés et énergiquement interprétés, tous unis pour découvrir l’auteur d’un crime. Qui est le coupable ? Qui est la victime ? À vous de le deviner ! Une comédie policière moderne et farfelue, une parodie bien dans son époque.

De l’ironie d’un Prince Charmant à la souffrance d’un Père Noël, Si on Chantait raconte avec toute la candeur et l’auto-dérision le monde merveilleux des contes. Des personnages facétieux. Des contes revisités en musiques et en chansons. Une sarabande jubilatoire… sans aucun doute !!! Un spectacle festif qui plaira aux plus petits comme aux plus grands. +33 3 83 18 30 00 ville d’Essey-les-Nancy

