THÉÂTRE- « SI JE PEUX ME PERMETTRE… » Laurens, vendredi 24 mai 2024.

Théâtre à 20h30 à la Maison du Peuple. La compagnie ABEILH’EN Scène vous présentent « Si je peux me permettre… », une comédie en trois actes de Robert Lamoureux, mise en scène par Chantal Ben Sadoun. Entrée gratuite, participation au chapeau. Inscription obligatoire.

« Franck Lequillard, affairiste sans scrupules, est un homme « parti de rien » et qui s’est fait tout seul » spécialiste de la reprise d’entreprises en difficultés, il les revend avec grands bénéfices en présentant des bilans pas franchement honnêtes…

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

Laurens 34480 Hérault Occitanie mediatheque@mairie-laurens.fr

