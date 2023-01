Théâtre > Si c’était à refaire Bourguenolles, 29 janvier 2023, Bourguenolles Bourguenolles.

Théâtre > Si c’était à refaire

Salle des fêtes Bourguenolles Manche

2023-01-29 – 2023-01-29

Bourguenolles

Manche

Bourguenolles

Organisé et présenté par le théâtre de La Lande.

1ère partie : mise en bouche théâtrale.

2e partie : Si c’était à refaire, comédie de Laurent Ruquier.

Infos et réservations au 02 33 90 02 96. Rendez-vous à la salle des fêtes de Bourguenolles les 14, 15, 20, 21, 28 et 29 janvier ; ainsi que les 3, 4, 10 et 11 février.

Horaires : vendredi et samedi à 20h30 ; dimanche à 14h30.

+33 2 33 90 02 96

Bourguenolles

