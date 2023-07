Visites guidées du Théâtre-Sénart Théâtre-Sénart, scène nationale Lieusaint, 17 septembre 2023, Lieusaint.

Visites guidées du Théâtre-Sénart Dimanche 17 septembre, 11h00 Théâtre-Sénart, scène nationale Gratuit sur inscription

L’occasion vous est donnée de quitter la place du fauteuil de spectateur pour découvrir l’envers du décor du théâtre, de pénétrer dans les coulisses, les loges, les dessous de scène. Une visite commentée par les équipes du Théâtre, les artistes et de fidèles abonnés.

Théâtre-Sénart, scène nationale 8-10, allée de la Mixité 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 34 53 60 http://theatre-senart.com https://www.facebook.com/Scenenatsns;https://twitter.com/theatresenart?lang=fr;https://vimeo.com/user13377537 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatre-senart.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}] Le Théâtre-Sénart, scène nationale, dirigée depuis le 1er juillet 2023 par Caroline Simpson Smith, est l’une des 71 scènes nationales labellisées par le Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est subventionnée par l’État (Ministère de la Culture et de la communication), Le conseil régional d’Île de France, le département de Seine-et-Marne et l’agglomération Grand Paris Sud.

Le Théâtre-Sénart est implanté au cœur du carré sénart à Lieusaint. Avec ses 2 salles, l’une de 843 places et l’autre, modulable, pouvant accueillir de 383 places assises à près de 1 200 places dites « debout » pour les concerts, le Théâtre-Sénart propose une programmation riche et variée pour tous les publics : théâtre, danse, musique, arts de la piste, ainsi qu’une programmation à destination du jeune public. Ce sont par saison plus de 50 spectacles, avec environ 150 représentations.

Trois artistes en résidence : la compagnie MAD avec Sylvain Groud, chorégraphe, L’orchestre les Siècles avec François-Xavier Roth à la direction, et la compagnie de théâtre PIPO avec le comédien et metteur en scène Patrick Pineau.

Et autour des spectacles, une programmation « bis » : stages, ateliers, rencontres avec les artistes, conférences, spectacle à domicile sont autant d’approches possibles pour accompagner la programmation et pour partir à la découverte des divers aspects du travail de création et des différents langages artistiques. Le Théâtre-Sénart se veut un lieu de rassemblement, un théâtre comme lieu de partage, de vie. Un théâtre exclusivement réservé à tout le monde.

Crédit photo © 11h45 En voiture : Autoroute A5a sortie n°10 Suivre les flèches Le Théâtre. En transports en commun : PAR LE RER D Via Combs-la-Ville – Quincy arrêt Lieusaint – Moissy Via Corbeil-Essonne arrêt Corbeil-Essonne Puis le T Zen arrêt Carré des Arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Théâtre-Sénart