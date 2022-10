La loi de Murphy – Épisode 2 Théâtre Sénart – Scène nationale, 18 janvier 2023, Lieusaint.

Nicolas Liautard et Magalie Nadaud

Théâtre Sénart – Scène nationale 8-10 Allée de la Mixité 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France

La loi de Murphy, deuxième épisode de la série Pangolarium se situe treize années avant le premier épisode et nous présente, entre autres, le personnage de Juniper, la mère de Murphy, curieusement absente du premier épisode.

Juniper et Alistair sont en apparence un couple sans problème. Elle est scénariste, lui chercheur en génétique. Pour des raisons que l’on ignore, le couple a longtemps échoué à concevoir un enfant mais la pièce s’ouvre sur cette nouvelle : Juniper est enceinte. L’évènement n’a cependant pas l’air de réjouir Juniper qui n’est plus sûre de vouloir un enfant. Depuis quelques temps elle a d’étranges visions qui l’inquiètent. Lors d’un examen échographique, les médecins lui apprennent que le fœtus présente une malformation au niveau des cellules de l’épiderme. Les visions de Juniper se poursuivent. Son entourage s’inquiète pour sa santé mentale et envisage un internement psychiatrique.

Texte, mise en scène Nicolas Liautard et Magalie Nadaud

Avec Sarah Brannens, Jean-Charles Delaume, Jade Fortineau, Nicolas Liautard, Fabrice Pierre, Célia Rosich et la participation à l’image d’Emilien Diard-Detoeuf, Nicolas Roncerel, Nova Pierre et Sasha Molitor Rosich

Scénographie, création numérique, sculpture Damien Caille-Perret

Musique Thomas Watteau

Lumières Morgane Viroli

Costumes Sara Bartesaghi Gallo et Simona Grassano

Prothèse Anne Leray

Réalisation, montage Christophe Battarel

Réalisation du décor Les Ateliers Jipanco et Cie

Régie générale et plateau Emeric Teste

Régie lumière, régie vidéo Morgane Viroli

Plateau Julie Znosko

production Robert de profil

coproduction Théâtre-Sénart

Robert de profil est conventionné par le ministère de la culture et de la communication – drac Ile-de-France et le conseil départemental du Val de Marne

La série Pangolarium est coproduite par le Théâtre-Sénart scène nationale de Lieusaint, le Festival d’Automne à Paris, le Théâtre Paris-Villette

Dans le cadre de la 51ème édition du Festival d’Automne à Paris



